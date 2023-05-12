Зазначимо, що Моніка Лінкіте пройшла до фіналу, тож вона знову боротиметься за перемогу на Євробаченні-2023 13 травня, передає 24 Канал. Які ще країни прорвалися до фіналу – читайте у статті.

Цікаво У букмекерів є беззаперечний лідер Євробачення-2023: хто це і на якому місці Україна

Моніка Лінкіте під час пресконференції після другого півфіналу Євробачення 2023 зазначила, що у цей жорстокий період Литва відчуває, що ми (литовці та українці – 24 Канал) наче брати і сестри.

Співачка заявила, що у неї є багато друзів в Україні, зокрема й тих, з якими вона познайомилася за сумних обставин.

Я хочу подякувати кожному українцю, який бореться за свободу всіх, оскільки це не тільки ваша свобода, а й свобода всієї Європи. Дякую вам за кожного. Слава Україні,

– наголосила представниця Литви.

Дивіться коментар Моніки Лінкіте про Україну: відео

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Моніка Лінкіте наголошувала, що зараз Європа трохи сліпа і недостатньо підтримує Україну.

"І так, якщо я буду єдиною, хто говоритиме про війну на Євробаченні, то я повністю з цим згідна. Євробачення – це не політичний конкурс, але ми повинні казати, що Україна має бути вільною!", – казала вона.

Артистка наголошувала, що пишається українцями. "Я щодня думаю про те, якими сильними та згуртованими можуть бути люди. І це дає надію. Ви доводите, що можете постояти за себе…. Ця війна стосується усієї Європи. І ви захищаєте нас!", – додала вона.

Зазначимо, що на Євробаченні-2023 Моніка заспівала пісню Stay. Її виступ буде дуже енергійним та запальним.

Євробачення-2023 другий півфінал – Литва – Monika Linkyte – Stay: дивіться відео онлайн