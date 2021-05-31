У Франції 30 травня святкували День матері. З цієї нагоди відома акторка та модель Моніка Беллуччі на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала зворушливі фото доньок.

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Рідкісні фото доньок Моніки Беллуччі

На честь Дня матері знаменитість вирішила зануритися у спогади. Вона показала архівні фото доньок Деви та Леоні, які постали на світлинах зовсім маленькими.

Зіркова матуся тримала донечок на руках. Вона вкотре підкорила мережу своєю красою.

Спасибі, мої ангели, за все, чого ви мене вчите щодня,

– написала актриса і привітала всіх матусь.

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