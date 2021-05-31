Во Франции 30 мая праздновали День матери. По этому случаю известная актриса и модель Моника Беллуччи на личной странице в инстаграме опубликовала трогательные фото дочерей.

Смотрите также Ким Кардашян и все ее дети болели коронавирусом

Редкие фото дочерей Моники Беллуччи

В честь Дня матери знаменитость решила погрузиться в воспоминания. Она показала архивные фото дочерей Дэвы и Леони, которые предстали на фотографиях совсем маленькими.

Звездная мама держала дочерей на руках. Она в который раз покорила сеть своей красотой.

Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы меня учите каждый день,

– написала актриса и поздравила всех мамочек.

Брак и дети Венсана Касселя и Моники Беллуччи