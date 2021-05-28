Світська левиця не розповіла, коли саме зіткнулась із COVID-19. Однак відомо, що вся сім'я дуже важко переносила хворобу.

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Кім Кардашян з дітьми хворіла на коронавірус

Знаменитість поділилась, що найпершим захворів її 6-річний син Сейнт, який заразився коронавірусом у школі. Він сильно кашляв та плакав. Кардашян дуже хвилювалась, що хвороба пошириться на всю родину, але це й сталося.

Згодом інфікувалися COVID-19 і решта дітей. Зокрема, 7-річну Норт почало нудити, а після цього погіршилося самопочуття самої Кім, 2-річного Псалома і 3-річної Чикаго. Позитивні тести на коронавірус підтвердили новину.

Через це зйомки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" змушені були відкласти на 2 тижні. Світська левиця важко переносила хворобу – вона мала високу температуру. Але згодом вся сім'я успішно подолала коронавірус.



Кім Кардашян з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Коронавірус в інших членів сім'ї