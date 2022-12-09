Перші монети з Чарльзом III випустили в обіг у Великій Британії: це називають "новою ерою"

У Великій Британії випустили в обіг перші нові монети із зображенням короля Чарльза III. Близько 5 мільйонів пенсів будуть на поштових відділеннях країни.

Після смерті Єлизавети II у Великій Британії та Сполученому Королівстві відбулися зміни у фінансовій сфері. Зокрема, створили монети із зображенням нового короля Чарльза III.

Читайте також Кейт Міддлтон повторить свій грандіозний різдвяний концерт: цього разу на честь Єлизавети II

В обіг увійшли монети з Чарльзом III

Днями перші монети випустили в обіг. Зображення короля Чарльза III є на монетах номіналом 50 пенсів. У поштові відділення Великої Британії планують відправити близько 5 мільйонів нових монет.

Сьогодні знаменує собою нову еру для карбування монет Великої Британії, коли в обігу з'являється зображення короля Чарльза III на номіналі 50 пенсів, – коментують у монетному дворі.

Монети розподілятимуть між британцями протягом грудня. Їх даватимуть як решту, коли клієнти робитимуть покупки. З портретом короля планують випустити ще понад 4 мільйони монет.

Нові монети пустили в обіг: відео

Що ще зміниться або змінилось після смерті Єлизавети II

Зображення монарха є не лише на монетах та банкнотах. Її Величність та її символіка була зображена і на прапорах, марках та поштових скриньках. Тож з її смертю всі ці речі можуть як залишити, так і заміняти на нові – з символікою чи зображенням короля Чарльза III.

У перші ж дні правління нового короля змінився державний гімн: "Боже, бережи нашу милостиву королеву" на "Боже, бережи нашого милостивого короля".

Можуть змінити королівський герб та ордени. Зокрема, бренди, які використовують герб королеви у матеріалах, мають або забрати його, або ж замінити на ордер монаршої особи, яка стане наступником.