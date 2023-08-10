На кадрах із закоханими був і домашній улюбленець – пес Марік. Нагадаємо, що кілька місяців тому Світлана опублікувала перші спільні фото з Дмитром Кулебою, підтвердивши стосунки.
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Чарівні кадри закоханим зробила фотографиня Юлія Єлінецька. Вона й поділилася в соцмережі світинами з фотосету в стилі love story.
Дмитро Кулеба з коханою Світланою / Фото Юлії Єлінецької
На кадрах Світлана та Дмитро виглядають дуже щасливими та закоханими. Пара позувала в обіймах одне одного. А на деяких фото з’явився і їхній домашній улюбленець Марік.
Дмитро Кулеба з коханою Світланою / Фото Юлії Єлінецької
Фотозйомка пройшла у пари вдома. Схоже, вони вже давно живуть разом. І тепер прихильники змогли частково побачити будинок закоханих.
Дмитро Кулеба з коханою Світланою / Фото Юлії Єлінецької
Для фотосесії міністр закордонних справ обрав кежуал-образ. Він одягнув джинси та бежеву кофту. А його кохана Світлана позувала у білій сорочці та чорних легінсах. Свій образ вона доповнила прикрасами.
Дивіться світлини Дмитра Кулеби з коханою / Фото Юлії Єлінецької
Що відомо про стосунки Дмитра Кулеби: коротко
- У 2022 році Кулеба розлучився з дружиною, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. У минулому шлюбі в нього народилися двоє дітей – син Єгор та донька Любов. Світлана Павелецька також має сина від попередніх стосунків.
- Коли почався роман Дмитра зі Світланою точно невідомо. Офіційно про свої стосунки пара оголосила в квітні цього року. З нагоди дня народження міністра його обраниця показала романтичне фото з Кулебою.
- До цього публічно пара ніде не з'являлася разом. Ходили чутки, що їхній роман триває вже давно – ще від 2021 року, адже саме тоді їх вперше побачили разом. Втім пара 2 роки приховувала стосунки.