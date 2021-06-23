Шлях Монатіка до визнання й популярності був важкий, що показано в документальному фільмі "Людина, яка вічно танцює". Тому він залюбки підтримує молодих артистів: спочатку як тренер "Голосу країни", а тепер й на власних концертах.

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Під час виступу в Запоріжжі мультиартист помітив у залі дівчину, яка впродовж усього концерту тримала плакат з написом "Мрію з тобою заспівати". Монатік вирішив здійснити мрію фанатки й покликав її на сцену. Дуетом вони виконали пісню "Сильно", кліп на яку зворушив мережу взимку минулого року.

Це Маша! У Запоріжжі біля самої сцени вона весь концерт тримала плакат з написом: "Мрію з тобою заспівати". І заспівала! До того ж сильно красиво,

– поділився Монатік.

Він запропонував дівчині спробувати себе на вокальному шоу "Голос країни", де сам займає крісло зіркового тренера. Зі сцени Машу проводжали вигуками "молодець" та бурхливими оплесками.

"Дмитре, дякую вам величезне за такий шанс, це були найщасливіші 5 хвилин в моєму житті", – прокоментувала дівчина.

Реакція мережі

Вчинок Монатіка розчулив його 2,5-мільйонну аудиторію в інстаграмі. Фани засипали кумира компліментами та висловили захоплення ним не лише як артистом, а й як людиною: