Как рассказал Монатик в сети, в воскресенье, 5 сентября, ему позвонили из "Охматдета" и рассказали историю сильной девочки Влады. Она поборола тяжелое онкологическое заболевание и перенесла трансплантацию костного мозга.
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Как выяснилось, все сложные операции врачи проводили под песни Монатика. Все потому, что мультиартист – ее кумир, а личная встреча с ним – ее мечта. Следовательно, в понедельник, 6 сентября, он не просто посетил поклонницу в больнице, но и осуществил еще два ее заветных желания.
В "Охматдет" певец пришел с огромным плюшевым медведем и музыкальной колонкой, что светится. Из-за почти полной потери зрения девочка не сразу узнала кумира, а когда он обнял ее лично, не могла поверить своему счастью.
Влада, ее семья и врачи – мои герои. Какой же надо обладать силой, верой и поддержкой, чтобы пройти этот путь, не сломаться, не сдаться и победить. Будьте здоровы и цените каждое мгновение, которое нам дарит жизнь,
– подписал Монатик.
Добрый поступок Монатика поддержала жена Ирина Демичева. В детскую больницу она пришла со звездным мужем, а в инстаграм-сторис поделилась эмоциями от его трогательной встречи с поклонницей.
"Каким же неистовым сегодня было начало дня. Музыка лечит. Благодаря невероятным врачам и семьям дети преодолевают страшную болезнь", – написала жена Монатика.
Реакция сети
Поступок мультиартиста растрогал его звездных друзей – Машу Ефросинину, Оля Цибульскую, Дзидзьо, Светлану Тарабарову, Славу Демина, KADNAY. Тогда как фоловеры засыпали Монатика комплиментами:
- "Еще больше стала уважать этого гениального исполнителя";
- "Невероятно! Дима, никогда не прекращу увлекаться вашей человечностью! Влада – умничка! Здоровье крепкого ей";
- "Ты великий человек. Твоя музыка исцеляет";
- "До слез. Мне и раньше говорили, что вы очень хороший человек и простой. Мы вас любим";
- "Редко встретишь таких по-настоящему искренних и добрых людей, как Дима";
- "Дима, низкий поклон вам за то, что делаете! Вы настоящий человек! Уважению нет предела, спасибо вам";
- "Спасибо за то, что делаете и вдохновляете своими поступками. Здоровья вам и вашей семье".