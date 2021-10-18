Монатік зізнався, що друзі кепкували з його звання заслуженого артиста України

На параді до 30-річчя Незалежності президент Володимир Зеленський вручив Монатіку звання заслуженого артиста України. За його словами, державна нагорода стала приводом для жартів друзів. Як близькі кепкували зі співака, дізнавайтеся далі.

Про насмішки колег Монатік розповів Катерині Осадчій, чоловіку якої теж перепадало від друзів і знайомих. Щоправда, заслуженим артистом України Юрій Горбунов став 2015 року. Якщо в соцмережах співака засипали привітаннями, то в реальному житті – добряче піджартовували.

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Звісно, вперше, коли я побачився з командою, всі: "О заслужений", "А давай з заслуженим сфоткаємось", "А ти колись співав з заслуженим?" І весь час така штука, досі не можу звикнути,

– поділився Монатік.

Він додав, що до нього не варто звертатися Дмитре Сергійовичу, бо нібито "все, як було, нічого не змінилося".

Зеленський вручає Монатіку звання заслуженого артиста України / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

зі званням заслуженого артиста України Монатіка вітали подруга Надя Дорофєєва, експідопічні Lida Lee та Nino Basilaya, танцівник Влад Яма, кліпмейкер Алан Бадоєв та інші зірки шоу-бізу.

До слова, звання заслуженого репер Потап отримав на рік раніше, ніж Монатік, у червні 2020 року. Його державна нагорода не на жарт здивувала публіку. Сам продюсер пояснював, що не відмовився від відзнаки, бо хотів бути "першим артистом в реп-музиці, який отримав це звання".