Про насмішки колег Монатік розповів Катерині Осадчій, чоловіку якої теж перепадало від друзів і знайомих. Щоправда, заслуженим артистом України Юрій Горбунов став 2015 року. Якщо в соцмережах співака засипали привітаннями, то в реальному житті – добряче піджартовували.

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Звісно, вперше, коли я побачився з командою, всі: "О заслужений", "А давай з заслуженим сфоткаємось", "А ти колись співав з заслуженим?" І весь час така штука, досі не можу звикнути,

– поділився Монатік.

Він додав, що до нього не варто звертатися Дмитре Сергійовичу, бо нібито "все, як було, нічого не змінилося".

Зеленський вручає Монатіку звання заслуженого артиста України / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Нагадаємо, зі званням заслуженого артиста України Монатіка вітали подруга Надя Дорофєєва, експідопічні Lida Lee та Nino Basilaya, танцівник Влад Яма, кліпмейкер Алан Бадоєв та інші зірки шоу-бізу.

До слова, звання заслуженого репер Потап отримав на рік раніше, ніж Монатік, у червні 2020 року. Його державна нагорода не на жарт здивувала публіку. Сам продюсер пояснював, що не відмовився від відзнаки, бо хотів бути "першим артистом в реп-музиці, який отримав це звання".