Об насмешках коллег Монатик рассказал Екатерине Осадчей, мужу которой тоже перепадало от друзей и знакомых. Правда, заслуженным артистом Украины Юрий Горбунов стал в 2015 году. Если в соцсетях певца засыпали поздравлениями, то в реальной жизни – сильно подшучивали.

Читайте также Это формальность, – Монатик рассказал, почему так быстро разорвал контракт с Lida Lee и NiNO

Конечно, впервые, когда я увиделся с командой, все: "О заслуженный", "А давай с заслуженным сфоткаемся", "А ты когда-то пел с заслуженным?" И все время такая штука, до сих пор не могу привыкнуть,

– поделился Монатик.

Он добавил, что к нему не стоит обращаться Дмитрий Сергеевич, потому что якобы "все, как было, ничего не изменилось".



Зеленский вручает Монатику звание заслуженного артиста Украины / Скриншот из инстаграм-сторис певца

Напомним, со званием заслуженного артиста Украины Монатика поздравляли подруга Надя Дорофеева, экс-подопечные Lida Lee и Nino Basilaya, танцор Влад Яма, клипмейкер Алан Бадоев и другие звезды шоу-биза.

К слову, звание заслуженного рэпер Потап получил на год раньше, чем Монатик, в июне 2020 года. Его государственная награда не на шутку удивила публику. Сам продюсер объяснял, что не отказался от награды, потому что хотел быть "первым артистом в рэп-музыке, который получил это звание".