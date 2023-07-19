Це дурна звичка, – Монатік вперше розповів про свою залежність

Український співак Дмитро Монатік вперше зізнався про свою залежність. Він розповів, що вже давно палить.

Виконавець вважає це дурною звичкою. Однак ніяк не може побороти залежність.

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Монатік про свою залежність

Співак пояснив, що курить ще з підліткового віку, проте хоче кинути палити. Втім, зараз в його житті дуже багато стресу, тож не може себе перебороти.

Я залежний від нікотину. Я поки не можу подолати бажання покурити цигарку. Особливо під час всього того, що зараз відбувається в Україні,

– чесно зізнався артист.

"Це дурна звичка", – додав Дмитро Монатік.

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Співак зазначив, що переживає через те, що його сини можуть почати курити. Проте, сподівається, що Данило і Платон все ж візьмуть приклад з мами Ірини, яка, за словами співака, ніколи раніше й не пробувала курити. Він розповів, що, якщо дізнається про куріння дітей, то не буде надто жорстким з ними, а просто поговорить та розповість про негативні наслідки, які паління має на здоров'я.