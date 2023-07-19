Виконавець вважає це дурною звичкою. Однак ніяк не може побороти залежність.

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Монатік про свою залежність

Співак пояснив, що курить ще з підліткового віку, проте хоче кинути палити. Втім, зараз в його житті дуже багато стресу, тож не може себе перебороти.

Я залежний від нікотину. Я поки не можу подолати бажання покурити цигарку. Особливо під час всього того, що зараз відбувається в Україні,

– чесно зізнався артист.

"Це дурна звичка", – додав Дмитро Монатік.

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Співак зазначив, що переживає через те, що його сини можуть почати курити. Проте, сподівається, що Данило і Платон все ж візьмуть приклад з мами Ірини, яка, за словами співака, ніколи раніше й не пробувала курити. Він розповів, що, якщо дізнається про куріння дітей, то не буде надто жорстким з ними, а просто поговорить та розповість про негативні наслідки, які паління має на здоров'я.