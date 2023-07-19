Он считает это глупой привычкой. Однако никак не может побороть зависимость.

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Монатик о своей зависимости

Певец объяснил, что курит еще с подросткового возраста, однако хочет бросить курить. Но сейчас в жизни очень много стресса, поэтому не может себя преодолеть.

Я зависим от никотина. Я пока не могу преодолеть желание покурить папиросу. Особенно во время всего того, что сейчас происходит в Украине,

– честно признался артист.

"Это глупая привычка", – добавил Дмитрий Монатик.

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Певец отметил, что переживает из-за того, что его сыновья могут начать курить. Однако надеется, что Даниил и Платон все же последуют примеру мамы Ирины, которая, по словам певца, никогда раньше и не пыталась курить. Он рассказал, что, если узнает, что его дети курят, то не будет слишком жестким с ними, а просто поговорит и расскажет о негативных последствиях курения на здоровье.