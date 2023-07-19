Відомо, що супермодель добралася туди приватним літаком із США. Разом з нею ще були її друзі.
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У Джіджі Хадід знайшли наркотики
Під час митного контролю у міжнародному аеропорту імені Оуена Робертса співробітники обшукали модель та людей, котрі були разом з нею. Відтак в одній з сумок вони знайшли марихуану та прилади для куріння. Працівники встановили, що марихуана призначалася для особистого користування Джіджі.
Хадід заарештували, однак вона внесла заставу у розмірі тисячі доларів, і її звільнили до судового розгляду в цій справі.
Зазначимо, джерело, близьке до моделі, заявило TMZ, що марихуану знайшли не в особистій сумці Джіджі, а в сумці одного з людей, з якими вона подорожувала. Втім, оскільки, літак був приватним, то весь вміст став її відповідальністю.
Хто зі світових зірок вживає наркотики
- Американську співачку Мадонну підозрюють у вживанні наркотиків під час підготовки до свого світового турне. В лікарні знаменитості ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами. Проте за офіційною інформацією, його використали, бо артистка підхопила серйозну бактеріальну інфекцію.
- 19-річного онука голлівудського актора Роберта Де Ніро знайшли мертвим у квартирі. Він лежав у кріслі в однокімнатній квартирі на Волл-стріт. Під час обшуку поліціянти виявили, що поряд із тілом Леандро була тарілка з білою порошкоподібною речовиною. Мати хлопця повідомила, що хтось продав йому таблетки з вмістом фентанілу.
- Колишній чоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн повідомив, що співачка знову підсіла на наркотики. За його словами, вона приймає метамфетамін, який є похідним від кокаїну. Батько співачки також підтвердив слова Кевіна. До того ж сини співачки, 17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден, відмовляються зустрічатися з матір'ю, стверджуючи, що бачили, як їй доставляють наркотики.