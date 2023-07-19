Відомо, що супермодель добралася туди приватним літаком із США. Разом з нею ще були її друзі.

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У Джіджі Хадід знайшли наркотики

Під час митного контролю у міжнародному аеропорту імені Оуена Робертса співробітники обшукали модель та людей, котрі були разом з нею. Відтак в одній з сумок вони знайшли марихуану та прилади для куріння. Працівники встановили, що марихуана призначалася для особистого користування Джіджі.

Хадід заарештували, однак вона внесла заставу у розмірі тисячі доларів, і її звільнили до судового розгляду в цій справі.

Зазначимо, джерело, близьке до моделі, заявило TMZ, що марихуану ​​знайшли не в особистій сумці Джіджі, а в сумці одного з людей, з якими вона подорожувала. Втім, оскільки, літак був приватним, то весь вміст став її відповідальністю.

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