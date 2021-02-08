Український мультиартист Монатік розсмішив прихильників запальним роликом. Він виконав запальний танець, тримаючи песика в руках.

Монатік виріши повеселити прихильників новою публікацією. Він станцював з собакою, чим викликав активні обговорення у коментарях.

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Кумедне відео Монатіка

Дмитро має чудове почуття гумору. Він харизматичний та впевнений у собі, не соромиться посміятися над собою та вміє розсмішити інших.

На ролику, який Монатік днями поширив на особистій сторінці в інстаграмі, він позує на тлі дитячих іграшок та яскравої картини. Співак одягнув масивну фіолетову куртку з капюшоном.В руках Дмитро тримав маленького коричневого песика. Це дівчинка, яку звати Мона.

З усмішкою на обличчі артист виконав запальний танець з домашнім улюбленцем. Саме це неабияк повеселило його понад 2-мільйонну аудиторію підписників.

Ніби Джеймс Бонд звільнив Мону з її жилетки! Ось і запалюємо,

– написав у публікації артист.

У коментарях фанати Дмитра зазначають, що це дуже кумедне відео. Зокрема, ведучий Слава Дьомін жартома наголосив, що такій парі потрібно на паркет "Танців з зірками".