Еще в начале марта украинский мультиартист Монатик написал стихотворение о войне в Украине и затем положил его на музыку. Теперь же он выпустил анимированный клип.

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Монатик выпустил анимированный клип

О создании ролика рассказал режиссер Дмитрий Нечепуренко. На этот раз в клипе нет Монатика, но есть лишь символические формы с глубоким стилем.

Сейчас самое болезненное место каждого украинца это – сердце. Поэтому первый образ, отвечающий эмоциональному шару, в котором мы существуем во время войны – самое сердце. Его крепят как снаружи физически, так и изнутри – эмоционально и физически одновременно,

– рассказал режиссер.

"Почувствовав песню уже сложно было отказаться от символов. Они не столь красноречивы, как документальное или просто "живое" видео, но символами лучше охватить весь спектр чувств. Любовь, дружба, самоотверженность, жизнь, смерть и война – без пафоса и фальши, об этом хочется и нужно говорить".

Дмитрий Нечепуренко рассказал, что клип делался во время войны, среди воздушных тревог – это и было сложностью. Ведь среди таких условий нет времени производить совершенные работы. Поэтому он выбрал стиль, которому нужно было меньше ресурсов. Режиссер надеется, что смог передать основной месседж – "жажду жизни несмотря ни на что и большом желании украинцев победить зло и быть свободными".

Монатик – From U to z: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Монатик выпустил альбом "ART Оборона". В пластинке на этот раз только 2 русскоязычные песни. В альбом вошедший 9 песен – среди них и трек From U to z. Кроме него, это еще следующие композиции: