Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти: куди підуть гроші

Український мультиартист Монатік продовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.

Український мультиартист Монатік поділився новинами після трьох концертів, які провів у Європі. Він зібрав 113 тисяч гривень, які передасть на допомогу країні.

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Монатік зібрав кошти для України

Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.

Всі гроші з проданих лотів ми надсилаємо платформі UNITED24 з якими ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти в благодійному турі для українців, що постраждали від російської агресії,

– розповів Монатік.

Що розігрували на аукціоні / Фото з інстаграму Монатіка

"Дякую "Укрпошті" за те, що доєдналися до нашої благодійної місії та надали для розіграшу ексклюзивні поштові марки. Такі експонати є дуже рідкісними і їх просто неможливо придбати. А в дні їх релізу вишикувалися величезні черги за ними".

Монатік підсумував, що за три концерти йому з колегами та всіма, хто причетний, вдалося зібрати 113 870 гривень. "Продовжуємо допомагати Україні разом!" – пише артист.