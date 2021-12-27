Монатік пригадав, як фанатка випадково показала йому оголене фото

Монатік розповів про пікантний курйоз, який стався з ним в Одесі. Він випадково побачив оголене фото фанатки, коли та хотіла сфотографуватися з ним.

35-річний мультиартист отримав популярність далеко за межами України. Його впізнають у різних куточках світу, однак найбільший ажіотаж його поява викликає на Батьківщині. Монатік зізнається, що прихильники часто просять про фото, і він рідко їм відмовляє, але один "фотосет" зірка запам'ятає надовго.

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Як Монатік побачив оголене фото фанатки

Це сталося нещодавно, коли Монатік приїжджав в Одесу. Він обідав у ресторані, а одна з відвідувачок захотіла сфотографуватися. До подібних прохань артист ставиться як до частини роботи, тому з радістю погодився.

Однак, коли жінка розблоковувала телефон, то випадково засвітила себе оголену. У зірки був шок і ступор.

Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а вона на фото гола там. Ох, пам'ятаю мені так незручно стало. У мене ще такої ситуації не було,

– з гумором згадує Монатік.