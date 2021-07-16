Злата Огнєвіч екранізувала нову україномовну композицію. Зірка вже тривалий час знімається в проєкті "Холостячка" і вдало вміє поєднати пошуки кохання та розвиток музичної кар'єри.

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Проникливий кліп Злати Огнєвіч

У житті Злата закрила гештальт, що був пов'язаний з попередніми невдалими стосунками. Зараз вона повністю відкрита для справжнього кохання, яке мріє зустріти зовсім скоро. Знаменитість перебуває у повній гармонії з собою, внутрішнім світом. Вона впевнена в собі й точно знає, чого хоче.

Я починаю все з чистого аркуша. Саме тому співаю: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". У житті таким етапом для мене стала участь в головному романтичному шоу країни – "Холостячка",

– поділилася Огнєвіч.

У чуттєвому відео Злата показує свою жіночність, ніжність та звабливість. Вона відкривається перед прихильниками та перед новим у житті. Готова на зміни та не боїться закохуватися.

Злата Огнєвіч – "Мій назавжди": дивіться відео онлайн