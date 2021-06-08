Монатік показав рідкісне фото двох синів: зворушливий кадр

8 червня 2021 , 16:02
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Джерело:

інстаграм Монатіка

Український мультиартист Монатік замилував мережі рідкісним фото нащадків. Харизматичні Данило та Платон ефектно позували на "Площі зірок" у Києві.

Дмитро Монатік вже не приховує обличчя синів та інколи тішить прихильників їхніми фотографіями. Днями артист оприлюднив новий миловидний знімок. 

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Нове фото синів Монатіка

Данило та Платон позували на "Площі зірок", що в Києві. На світлині хлопці зображені дуже красивими та стильними. Їхні обрати доповнювали головні убори, які є одними з головних елементів сценічного іміджу батька. У руках сини Монатіка тримали пакети з новими іграшками.

Маленькі Монатіки харизматично позували та зачарували аудиторію підписників зіркового татуся. 

"Мої", – з ніжністю написав Монатік у публікації. 


Сини Монатіка / Фото з інстаграму Монатіка

У коментарях хлопців приємними словами засипали не лише прихильники артиста, а і його колеги:

  • Леся Нікітюк: "Ох і малі Монатіки!";
  • Jerry Heil: "Мінімонатіки";
  • Володимир Дантес: "Ну я не можу! Хлопці!".
Автор: Христина Кобак