Дмитро Монатік вже не приховує обличчя синів та інколи тішить прихильників їхніми фотографіями. Днями артист оприлюднив новий миловидний знімок.
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Нове фото синів Монатіка
Данило та Платон позували на "Площі зірок", що в Києві. На світлині хлопці зображені дуже красивими та стильними. Їхні обрати доповнювали головні убори, які є одними з головних елементів сценічного іміджу батька. У руках сини Монатіка тримали пакети з новими іграшками.
Маленькі Монатіки харизматично позували та зачарували аудиторію підписників зіркового татуся.
"Мої", – з ніжністю написав Монатік у публікації.
Сини Монатіка / Фото з інстаграму Монатіка
У коментарях хлопців приємними словами засипали не лише прихильники артиста, а і його колеги:
- Леся Нікітюк: "Ох і малі Монатіки!";
- Jerry Heil: "Мінімонатіки";
- Володимир Дантес: "Ну я не можу! Хлопці!".