Дмитрий Монатик уже не скрывает лица сыновей и иногда радует поклонников их фотографиями. На днях артист обнародовал новый миловидный снимок.
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Новое фото сыновей Монатика
Даниил и Платон позировали на "Площади звезд" в Киеве. На фотографии ребята изображены очень красивыми и стильными. Их образы дополняли головные уборы, которые являются одними из главных элементов сценического имиджа отца. В руках сыновья Монатика держали пакеты с новыми игрушками.
Маленькие Монатики харизматично позировали и очаровали аудиторию подписчиков звездного папаши.
"Мои", – с нежностью написал Монатик в публикации.
Сыновья Монатика / Фото из инстаграма Монатика
В комментариях ребят приятными словами засыпали не только поклонники артиста, но и его коллеги:
- Леся Никитюк: "Ох и малые Монатики!";
- Jerry Heil: "Минимонатики";
- Владимир Дантес: "Ну я не могу! Ребята!".