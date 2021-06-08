Дмитрий Монатик уже не скрывает лица сыновей и иногда радует поклонников их фотографиями. На днях артист обнародовал новый миловидный снимок.

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Новое фото сыновей Монатика

Даниил и Платон позировали на "Площади звезд" в Киеве. На фотографии ребята изображены очень красивыми и стильными. Их образы дополняли головные уборы, которые являются одними из главных элементов сценического имиджа отца. В руках сыновья Монатика держали пакеты с новыми игрушками.

Маленькие Монатики харизматично позировали и очаровали аудиторию подписчиков звездного папаши.

"Мои", – с нежностью написал Монатик в публикации.



Сыновья Монатика / Фото из инстаграма Монатика

В комментариях ребят приятными словами засыпали не только поклонники артиста, но и его коллеги: