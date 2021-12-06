Монатік опублікував кумедний кадр з дружиною та синами: фото, за яке його завалили лайками

У Монатіка багатомільйонна аудиторія фанів, однак лише нещодавно він почав знайомити їх зі свою сім'єю. Публіка тепло прийняла дружину та синів артиста. Їхнє нове фото вкотре підкорило мережу.

Довгий час Монатік був одним з найбільш скритних артистів в українському шоу-бізі. Він приховував від камер і сторонніх очей як дружину Ірину, так і синів – Данила і Платона. Однак у квітні цього року все змінилося – жінка вийшла з тіні зіркового чоловіка, а діти подорослішали й стали з'являтися в соцмережах батька. Усі їхні сімейні фото неодмінно набирають тисячі лайків. Новий кадр не став винятком.

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Перед черговою поїздкою в Дубаї Монатік сфотографувався з дружиною і синами у ліфті. Він позував у стильній куртці Gucci, а Данило й Платон – корчили кумедні гримаси в дзеркалі. Так, співак зарядив позитивом на робочий тиждень.

Ми їдемо, їдемо, їдемо на новий тиждень! Ми будемо створювати, творити, мріяти та майбутнє робити щасливим, яскравим, цікавим і на цьому крапка. Усім прекрасного денька,

– підписав Монатік.

Монатік з дружиною та синами / Фото з інстаграму артиста

у листопаді Монатік з дружиною і дітьми вже відпочивав у Дубаї . Тоді подружжя водило синів в океанаріум, а цього разу вони займаються водними видами спорту.

Усього за чотири години сімейний кадр набрав більш як 50 тисяч лайків! Ба більше, фани Монатіка завалили їх компліментами в коментарях: