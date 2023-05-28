Монатік нарвався на хейт через концерт у нічному клубі Одеси: співак різко відреагував

Співак Монатік 26 травня артист виступив в одеському нічному клубі Ibiza Beach Club. Проте українці в мережі обурилися через те, що артист не переніс концерт, адже в цей день Росія завдала ракетного удару по лікарні у Дніпрі.

Співак отримав багато хейту через концерт в день удару по Дніпру. Нагадаємо, що окупанти влучили у медичний заклад в місті, там є загиблі.

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Після концерту у коментарях артисту написали, що "це ганьба – співати, коли в Дніпрі розбомбили лікарню", "танці в клубах, це перебір", "таке враження, що вони живуть в іншій реальності", "дико виглядає".



Монатік отримав хейт за концерт в Одесі / Скриншот коментарів

Співак відреагував на хейт

На сторінці в Instagram Монатік повідомив, що завдяки цьому концерту йому вдалося зібрати півмільйона гривень для допомоги пораненим українським військовим.

Артист різко відповів хейтерам: "Я сподіваюся, ви це написали всім, хто вчора дав концерт". Також співак відреагував на хейт через те, що він нібито "довго перевзувався в українські пісні". "Спробуйте швидше", – сказав Монатік.



Монатік відреагував на хейт через концерт в Одесі / Скриншот з його інстаграму

Крім того, артиста в коментарях підтримала дружина.

Пишаюся тобою коханий, скільки добра ти робиш на користь людей та держави! Ти надзвичайний приклад для наших синів! Скільки потрібних, світлих емоцій ти подарував людям, музично-танцювальна терапія та ще й матеріальна допомога нашим бійцям! Продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України,

– написала Ірина.

Нагадаємо, що війна застала Монатіка в Барселоні з дружиною та дітьми, а в липні він вже повернувся в Україну. Артист їздив світом з благодійними концертами, а згодом почав проводити тур Україною. Як артист допомагає країні в боротьбі та чому він не пішов воювати – читайте у нашій статті.

Крім того, Монатік дає концерти для військових, прикордонників, лікарів та поліції, під час масованого обстрілу України виступав для дітей у бомбосховищі Охматдиту, зустрічався з пораненими воїнами у Львові.