Монатік з дружиною та синами побував в океанаріумі: фото з Дубая

Український мультиартист Монатік разом із дружиною та синами відпочиває в Дубаї. Уся сім'я побувала в океанаріумі. Виконавець також показав архівну світлину, яку зробили на тому ж місці два роки тому.

Дмитро Монатік прагне, щоб його сини побачили якомога більше цікавих місць. Він часто бере їх разом із собою в мандрівки, вони разом вивчають світ.

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Монатік з сім'єю в Дубаї

Артист оприлюднив два фото з Дубаї. На першому він з дружиною та синами зображений в океанаріумі. Другий знімок сім'я зробила в цьому ж місці. Але вже через 2 роки. Зараз артист з найріднішими знову вивчає це місто, наче вперше.

Оскільки в Дубаї зараз сонячно та спекотно, то члени зіркової родини позують у літньому, комфортному вбранні. На обличчях Платона та Данила сяють усмішки. Схоже, що хлопці люблять мандрівки не менше, ніж батьки.

"З різницею у 2 роки", – написав зірковий татусь під світлинами.

Монатік з сім'єю в Дубаї / Фото з інстаграму артиста

Зіркові батьки та діти на відпочинку