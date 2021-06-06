Сльози котилися, – Монатік вперше розповів, як дізнався про смерть батька перед концертом

Популярний мультиартист Монатік випустив документальний фільм "Людина, яка вічно танцює", в якому розкрив дуже особисті деталі. Співак розповів, що батько помер просто перед його концертом. Однак він зібрався і відпрацював перед публікою так, що ніхто не помітив сліз.

Велику втрату артист пережив майже 6 років тому, однак досі згадує про це зі щемом у серці. Про смерть батька Монатіку повідомили за лічені години до концерту, тому скасувати виступ і підвести команду він не міг.

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Якщо перед кожним виходом на сцену співак налаштовується разом з колективом, то того разу він "просто сховався і намагався взяти себе в руки". Монатік, як завжди, бездоганно відпрацював перед тритисячною аудиторією та поїхав до рідного Луцька.

Це був найскладніший концерт на моїй пам'яті. Сльози не припиняли котитися... Добре, що багато танцюю. З першої пісні пішов піт, він змішався зі сльозами, тому ніхто нічого не бачив,

– пригадав музикант.

У той момент він по-справжньому усвідомив, яка нелегка професія артиста. Не розклеївся він тому, що батько, який мріяв потрапити на концерт в Києві, спостерігав за ним з неба.

"Я згадував його слова. Одна думка, що він завжди хотів приїхати до Києва на концерт, трошки заспокоювала. Мені здавалося, що він зараз дивиться. І на цих думках я витягнув тоді", – зізнався Монатік.

Повне інтерв'ю Монатіка: дивіться відео онлайн