Большую потерю артист пережил почти 6 лет назад, однако до сих пор вспоминает об этом с болью в сердце. О смерти отца Монатику сообщили за считанные часы до концерта, поэтому отменить выступление и подвести команду он не мог.

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Если перед каждым выходом на сцену певец настраивается вместе с коллективом, то в этот раз он "просто спрятался и пытался взять себя в руки". Монатик, как всегда, безупречно отработал перед трехтысячной аудиторией и поехал в родной Луцк.

Это был самый сложный концерт в моей памяти. Слезы не прекращали катиться... Хорошо, что много танцую. С первой песни пошел пот, он смешался со слезами, поэтому никто ничего не видел,

– вспомнил музыкант.

В тот момент он по-настоящему осознал, какая нелегкая профессия артиста. Не расклеился он потому, что отец, который мечтал попасть на концерт в Киеве, наблюдал за ним с неба.

"Я вспоминал его слова. Одна мысль, что он всегда хотел приехать в Киев на концерт, немножко успокаивала. Мне казалось, что он сейчас смотрит. И на этих мыслях я вытащил тогда", – признался Монатик.

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