Знищували фізично та словесно, – молодша донька Ольги Сумської розповіла про знущання в школі

19-річна донька Ольги Сумської Анна шокувала зізнанням про знущання в школі. Дівчинку цькували як однолітки, так і вчителі. Вона все тримала в собі та не розповідала батькам про приниження.

Молодшій доньці народної артистки України Ольги Сумської доводилося несолодко. Як з'ясувалося, через відоме прізвище її дитинство було складним. Однокласники відверто не любили Анну Борисюк, а вчителі жодним чином не реагували на булінг і лише підігрівали конфлікти.

До теми Це було ще до одруження, – Ольга Сумська про насилля з боку ексчоловіка

Мене знищували як фізично, так і словесно. Більше дівчата чіплялися. Вчителі підхоплювали загальний прикол, стьоб наді мною. Були випадки, коли і за волосся смикали на очах у всіх вчителів. Я просто тікала в туалет зі сльозами,

– наголосила Анна Борисюк.

Вона не розповідала зірковим батькам про знущання в школі, адже як тільки Ольга Сумська з'являлася в навчальному закладі, вчителі демонстрували чудове ставлення до її доньки. Про пережиті цькування дівчина розповіла вже після випускного, адже не хотіла, щоб мама чи тато розв'язували її проблеми.

За кадром іменита акторка зізналася, що помічала депресивний і нервовий стан донечки, однак винила в цьому себе. Вона була впевнена, що Анні просто бракує її уваги та турботи.

"Я була приголомшена. Кажу: "Доцю, а чому ти раніше мені про це не розповіла?" Мені дуже прикро це чути, як мамі. Стан депресії, нервовий стан, який я інколи помічала в дитини, я думала, що, можливо, не так часто приділяю увагу. Можливо, треба більше бути з дитиною, спілкуватися з нею, або принаймні знати її коло спілкування", – наголосила Ольга Сумська.

Вона зізналася, що і їй діставалося в школі від однокласників. Акторка називала себе "гидким каченям", адже носила великі окуляри, за якими ховалася від кривдників.

Донька Ольги Сумської Анна про знущання в школі: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, на початку березня Ольга Сумська привітала доньку з 19-річчям і влаштувала для неї грандіозне свято. На вечерю в ресторан зірка запросила кума-актора Володимира Горянського з дружиною Оленою та близьких. Натомість іменинниця покликала лише одну подругу.