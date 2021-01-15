Молодая жена Виктора Павлика назвала новую дату громкой свадьбы
Известный украинский певец Виктор Павлик вскоре снова станет отцом. Его молодая жена Екатерина Репяхова ожидает появление первенца. Девушка также рассекретила новую дату свадьбы, которую пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Недавно Виктор и Екатерина рассказали, что через несколько месяцев родится их общий ребенок. Супруги давно ждут этого момента и готовился к нему, потому невероятно рады такой новости. Также в инстаграм-сторис Репяхова отвечала на вопросы подписчиков и поделилась, когда она с любимым сыграет громкую свадьбу.
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Новая дата свадьбы Репяховой и Павлика
Празднование было запланировано на май 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса и строгого карантина его пришлось перенести на неопределенный срок. Но влюбленные решили все-таки зарегистрировать свои отношения официально и не откладывали этого момента.
Теперь пара ожидает рождения малыша, пола которого пока не рассекречивает, но свадьба отменять не собирается. Известно, что для Екатерины на свадьбу шили два платья. В одном из них она позировала на росписи в загсе и романтической фотосессии. А вот второй образ Репяхова до сих пор держит в тайне. Девушка призналась, что свадьба все-таки будет и именно на ней все увидят ее главное платье.
Девушка ответила на вопрос поклонницы и поделилась, что свадьба планирует на ноябрь 2021 года. Возможно, для торжества супруги выберет 4 ноября. Именно эта дата является годовщиной знакомства Екатерины и Виктора, которое состоялось 6 лет назад.
Екатерина Репяхова о новой дате свадьбы с Виктором Павликом / Фото из инстаграм-сторис Екатерины Репяховой
Также девушка добавила, что главной задачей будет похудения после родов. Для того, чтобы платье выглядело безупречно, нужно будет быстро привести свое тело в отличную физическую форму. А сейчас будущая мама наслаждается особым состоянием и готовится к жизни в новом статусе.
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