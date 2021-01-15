Известный украинский певец Виктор Павлик вскоре снова станет отцом. Его молодая жена Екатерина Репяхова ожидает появление первенца. Девушка также рассекретила новую дату свадьбы, которую пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Недавно Виктор и Екатерина рассказали, что через несколько месяцев родится их общий ребенок. Супруги давно ждут этого момента и готовился к нему, потому невероятно рады такой новости. Также в инстаграм-сторис Репяхова отвечала на вопросы подписчиков и поделилась, когда она с любимым сыграет громкую свадьбу.

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Новая дата свадьбы Репяховой и Павлика

Празднование было запланировано на май 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса и строгого карантина его пришлось перенести на неопределенный срок. Но влюбленные решили все-таки зарегистрировать свои отношения официально и не откладывали этого момента.

Теперь пара ожидает рождения малыша, пола которого пока не рассекречивает, но свадьба отменять не собирается. Известно, что для Екатерины на свадьбу шили два платья. В одном из них она позировала на росписи в загсе и романтической фотосессии. А вот второй образ Репяхова до сих пор держит в тайне. Девушка призналась, что свадьба все-таки будет и именно на ней все увидят ее главное платье.

Девушка ответила на вопрос поклонницы и поделилась, что свадьба планирует на ноябрь 2021 года. Возможно, для торжества супруги выберет 4 ноября. Именно эта дата является годовщиной знакомства Екатерины и Виктора, которое состоялось 6 лет назад.

Екатерина Репяхова о новой дате свадьбы с Виктором Павликом / Фото из инстаграм-сторис Екатерины Репяховой

Также девушка добавила, что главной задачей будет похудения после родов. Для того, чтобы платье выглядело безупречно, нужно будет быстро привести свое тело в отличную физическую форму. А сейчас будущая мама наслаждается особым состоянием и готовится к жизни в новом статусе.