У молочному образі та джинсах: Христина Горняк продемонструвала стильний образ

Нотаріус Христина Горняк обожнює стильно одягатися. Красуня часто демонструє стильні аутфіти, якими зачаровує публіку. Цього разу вона одягнула кофту молочного кольору та сині джинси.

Христина Горняк та її коханий Володимир Остапчук зимову відпустку проводили на гірськолижному курорті Куршевель, що у Франції. Закохані вже повернулися до Києва та робочих буднів.

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Стильний look Христини Горняк

Зіркова дружина на особистій сторінці в інстаграмі поширила фото, на якому продемонструвала ефектний образ, який підійде як для спекотної, так і для прохолодної погоди. Вона одягнула обтислу кофту молочного кольору та сині джинси з високою посадкою і чорним ременем.

Серед аксесуарів стильний look Христини довершив молочний капелюх з бежевою вставкою. Волосся цього разу вона вклала рівно. Саме з такою зачіску зіркову дружину можна побачити найчастіше. Оскільки Горняк є прихильницею натуральної вроди, то не наносить на обличчя велику кількість косметики. Вона лише підкреслює природну красу світлими нюдовими відтінками.



Христина Горняк у стильному образі / Фото з інстаграму Христини Горняк

Текст публікації Христини Горняк:

Ввечері я замислилася про те, що моя стрічка в інстаграмі якась хаотична. Захотілося навчитися додавати повітря, простір. Звісно, як зазвичай, я поділилася з вами й отримала, та що там отримала, досі отримую повідомлення зі словами: "Нічого не змінюйте, у вас така жива та класна сторінка!".

Хм, невже правда? Тобто я даремно надихаюся, дивлюся та намагаюся? Так-так, спроби мої невдалі, але: "Батю, я стараюся!". Просто кожен щодня "йде" в інстаграм за чимось своїм і мені так приємно, що ви всі в один голос сказали, що на моїй сторінці "життя". Я просто в шоці! Ось ви мої найкращі підписники! Дякую, що так довго разом зі мною!