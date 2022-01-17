Кристина Горняк и ее любимый Владимир Остапчук зимний отпуск проводили на горнолыжном курорте Куршавель во Франции. Влюбленные уже вернулись в Киев и рабочие будни.

Интересно Как девять "минималок": сколько денег жена Остапчука тратит в месяц

Стильный look Кристины Горняк

Звездная жена на личной странице в инстаграме распространила фото, на котором продемонстрировала эффектный образ, которій подойдет как для жаркой, так и для прохладной погоды. Она надела облегающую кофту молочного цвета и синие джинсы с высокой посадкой и черным ремнем.

Среди аксессуаров стильный look Кристины довершила молочная шляпа с бежевой вставкой. Волосы в этот раз она уложила ровно. Именно с такой прической звездную жену можно увидеть чаще всего. Поскольку Горняк является поклонницей натуральной красоты, то не наносит на лицо большое количество косметики. Она лишь подчеркивает естественную красоту светлыми чудесными оттенками.

Кристина Горняк в стильном образе / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Текст публикации Кристины Горняк:

Вечерком вчера я задумалась про то, что мне моя лента какая-то "наляпистая"! Захотелось научиться добавлять воздух, пространство! Конечно, как обычно, я поделилась с вами и получила, да что там получила, до сих пор получаю от вас смс в Директ со словами: "ничего не меняйте, у вас такая живая и классная страница!"

Хм, правда чтоли??? Тоесть я зря вот вдохновляюсь, смотрю и пытаюсь?? Да, да, попытки мои мимо, но: "батя, я стараюсь"!! Просто каждый "идет" ежедневно в Instagram за чём-то своим, и мне так приятно, что вы все в один голос сказали, что на моей странице "жизнь" я прям в шоке! Вот вы мои самые лучшие подписчики, благодарю, что так долго вместе со мной!