Христина Горняк та її коханий Володимир Остапчук зимову відпустку проводили на гірськолижному курорті Куршевель, що у Франції. Закохані вже повернулися до Києва та робочих буднів.

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Стильний look Христини Горняк

Зіркова дружина на особистій сторінці в інстаграмі поширила фото, на якому продемонструвала ефектний образ, який підійде як для спекотної, так і для прохолодної погоди. Вона одягнула обтислу кофту молочного кольору та сині джинси з високою посадкою і чорним ременем.

Серед аксесуарів стильний look Христини довершив молочний капелюх з бежевою вставкою. Волосся цього разу вона вклала рівно. Саме з такою зачіску зіркову дружину можна побачити найчастіше. Оскільки Горняк є прихильницею натуральної вроди, то не наносить на обличчя велику кількість косметики. Вона лише підкреслює природну красу світлими нюдовими відтінками.



Христина Горняк у стильному образі / Фото з інстаграму Христини Горняк

Текст публікації Христини Горняк:

Ввечері я замислилася про те, що моя стрічка в інстаграмі якась хаотична. Захотілося навчитися додавати повітря, простір. Звісно, як зазвичай, я поділилася з вами й отримала, та що там отримала, досі отримую повідомлення зі словами: "Нічого не змінюйте, у вас така жива та класна сторінка!".

Хм, невже правда? Тобто я даремно надихаюся, дивлюся та намагаюся? Так-так, спроби мої невдалі, але: "Батю, я стараюся!". Просто кожен щодня "йде" в інстаграм за чимось своїм і мені так приємно, що ви всі в один голос сказали, що на моїй сторінці "життя". Я просто в шоці! Ось ви мої найкращі підписники! Дякую, що так довго разом зі мною!