Закохані багато часу проводять на зйомках і іноді навіть зустрічаються за лаштунками. Саме там вони зробили спільне фото, яким потішили шанувальників.

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Нове фото Alyosha і Тараса Тополі

Подружжя позувало на тлі величезного новорічного плаката. Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) для виступу в новорічній програмі обрала ніжну та жіночну сітчасту сукню молочного кольору. Волосся вона вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках: з блискітками на повіках і блиском на губах.

Тарас Тополя позував поруч із коханою в білосніжному сценічному костюмі. Закохані щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.

"Зустрілися за лаштунками", – з любов'ю підписали фото.



Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Тараса Тополі

У коментарях прихильники засипали їх компліментами: