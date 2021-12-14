Закохані багато часу проводять на зйомках і іноді навіть зустрічаються за лаштунками. Саме там вони зробили спільне фото, яким потішили шанувальників.
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Нове фото Alyosha і Тараса Тополі
Подружжя позувало на тлі величезного новорічного плаката. Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) для виступу в новорічній програмі обрала ніжну та жіночну сітчасту сукню молочного кольору. Волосся вона вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках: з блискітками на повіках і блиском на губах.
Тарас Тополя позував поруч із коханою в білосніжному сценічному костюмі. Закохані щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.
"Зустрілися за лаштунками", – з любов'ю підписали фото.
Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Тараса Тополі
У коментарях прихильники засипали їх компліментами:
- "Які ви красиві! Пишаюся вами!"
- "Які ж ви гарні!"
- "Така чудова пара!"
- "Дуже гарні! Обожнюю обох!"
- "Ви класні!"