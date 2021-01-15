Более двух недель певица Надя Дорофеева отдыхает на Бали с мужем и друзьями. На днях пара отправилась к живописному водопаду Канто Лампо, на фоне которого звезда похвасталась роскошной фигурой в бикини.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – не единственные украинские звездные супруги, которые для зимнего отдыха выбрали не Мальдивы или Дубае, а Бали. Перед съемками "Голоса страны" артистка, которая теперь выступает сольно под псевдонимом DOROFEEVA, отдыхает и активно путешествует по острову. У известного водопада Канто Лампо она сфотографировалась в откровенном желтом купальнике, чем взбудоражила пятимиллионную аудиторию в инстаграме.

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Надя Дорофеева в бикини на Бали

Несмотря на дождливую погоду пара отправилась к фантастическому водопаду Канто Лампо и устроила красивые фотосессии под брызгами воды. Ранее певица показала, как страстно целовалась с любимым на одном из камней каскада. Теперь в кадре Надя Дорофеева появилась сама.

Она подобрала крошечное желтое бикини на тонких бретелях. Бюстгальтер выгодно подчеркнул грудь звезды, а удачный ракурс позволил продемонстрировать соблазнительные формы во всей красе. На фото она засветила стройные ножки и подтянутый живот. Мокрая Надя Дорофеева выглядела очень сексуально!



Надя Дорофеева в бикини на Бали​ / Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофеева в бикини на Бали​ / Фото Instagram / @nadyadorofeeva