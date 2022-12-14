В інтерв'ю для 24 каналу скрипаль Moisei розповів, що до війни не мав стільки хороших знайомих, як після початку повномасштабного вторгнення Росії. Каже, що багато артистів відкрились для нього по-новому. Це Коля Сєрга, Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Олександр Чемеров. Але особливу повагу він віддав Ярмаку.

Читайте інтерв'ю повністю Написав у найтяжчий період служби, – військовий-скрипаль Moisei про пісню на Євробачення та ЗСУ

До війни я був знайомий з Ярмаком. Як чоловік – він для мене авторитет. Я завжди рівнявся на нього, тому що ще з дитинства слухав його пісні і мав можливість зіграти їх та придумати якісь партії. Тому для мене честь працювати з такою людиною, яка завжди підтримувала Україну. Саме він і спонукав мене піти в ЗСУ і взагалі бути чітким у своїх бажаннях, позиціях і світогляді,

– каже Moisei, учасник Нацвідбору-2023.

Мойсей Бондаренко додав, що пишається роботою з такими чоловіками, адже ніхто не робить все на показ. Він ввадає, що стратегічно важливо, що усі знаходять сили і регулярно допомагають на фронті та цивільним. Зокрема він прокоментував роботу "Культурного десанту", з яким часто їздить у відрядження на деокуповані території, щоб підтримати місцеве населення. Також хлопці часто їздять до військових на фронт, аби підняти їхній бойовий дух.

"Ми їздимо у найгарячіші точки, недоступні для цивільних: спілкуємось з військовими, підіймаємо бойовий дух, просто прагнемо побути разом і загалом зробити настрій, щоб рухатись далі і працювати. Тому що всі втомлюються, всім тяжко, але всі розуміють, що зараз у нас немає можливості відпочити, опустити руки й розслабитись. Так, ідея "Культурного десанту" на чолі з Колею Сергою зараз у тому, щоб їздити деокупованими територіями, і цей момент є емоційно вражаючим. Загалом Микола придумав дуже класну можливість сформувати й зібрати людей до купи, які можуть посприяти і допомогти відновити ментально та матеріально деокуповані території", – додав Moisei.



Український військовий, YARMAK, Мустафа Джемілєв та Коля Сєрга у Херсоні / Фото з інстаграму Ярмака

Moisei грав у центрі Херсона після деокупації міста: відео