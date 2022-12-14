В интервью для 24 канала скрипач Moisei рассказал, что до войны не имел столько хороших знакомых, как после начала полномасштабного вторжения России. Говорит, что многие артисты открылись для него по-новому. Это Коля Серга, Андрей Хливнюк, Тарас Тополь, Александр Чемеров. Но особое уважение он отдал Ярмаку.

Читайте интервью полностью Написал в самый трудный период службы, – военный-скриполь Moisei о песне на Евровидение и ВСУ

До войны я был знаком с Ярмаком. Как мужчина – он для меня авторитет. Я всегда равнялся на него, потому что еще с детства слушал его песни и имел возможность сыграть их и придумать какие-то партии. Поэтому для меня честь работать с таким человеком, который всегда поддерживал Украину. Именно он и побуждал меня пойти в ВСУ и вообще быть четким в своих желаниях, позициях и мировоззрении.

– говорит Moisei, участник Нацотбора-2023.

Моисей Бондаренко добавил, что гордится работой с такими мужчинами, ведь никто не делает все на показ. Он считает, что стратегически важно, что все находят силы и регулярно помогают на фронте и гражданским. В частности, он прокомментировал работу "Культурного десанта", с которым часто ездит в командировку на деоккупированные территории, чтобы поддержать местное население. Также ребята часто ездят в военные на фронт, чтобы поднять их боевой дух.

"Мы ездим в самые горячие точки, недоступные для гражданских: общаемся с военными, поднимаем боевой дух, просто стремимся побыть вместе и вообще настроить, чтобы двигаться дальше и работать. Потому что все устают, всем тяжело, но все понимают, что сейчас у нас нет возможности отдохнуть, опустить руки и расслабиться Так, идея "Культурного десанта" во главе с Колей Сергой сейчас в том, чтобы ездить по оккупированным территориям, и этот момент является эмоционально впечатляющим. В общем, Николай придумал очень классную возможность сформировать и собрать людей в кучу, которые могут помочь и помочь восстановить ментально и материально деоккупированные территории", – добавил Moisei.



Украинский военный, YARMAK, Мустафа Джемилев и Коля Серга в Херсоне / Фото из инстаграмма Ярмака

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