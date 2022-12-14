Це міг бути будь-хто, – чому Moisei не вважає, що його "пропхнули" на Євробачення

Український музикант Moisei, який служить у лавах ЗСУ та прославився на весь світ завдяки скрипці, прокоментував закидити Pianoбою, що той "запхав" його у фінал відбору. Все тому, що музиканти останнім часом виступила на заходах і тому виникла підозра, що не так просто з-поміж 300 заявок обрали Мойсея.

Нещодавно стало відомо про десятку фіналістів Національного відбору 2023, де серед них опинився військовий Moisei. Його відеоролики, де він грає на скрипці в окопах та деокупованих територіях, підірвали мережу. Він написав свою першу пісню "I'm Not Alone", яка потрапила на відбір. Але незадовго до конкурсу він познайомився з Дмитром Шуровим (Pianoboy), коли той давав концерт у військовому госпіталі.

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Після цього між ними зав'язалась дружба та співпраця, і вони неодноразово виступали разом на благодійних заходах, коли Moisei їздив у відрядження. Чутки, що його "пропхали", Бондаренко не чув, але переконаний, що на його місці міг бути будь-хто, а обирав десятку найкращих не один Шуров.

До мене не доходили такі чутки і я не бачив таких питань з приводу моєї участі і знайомства з Pianoбоєм. Я думаю, можливість грати з ним мав будь-хто – і за кордоном, і тут для військових, і загалом робити щось корисне. Це міг бути будь-хто. Ну, і цей вибір приймає рішення велика команда людей, не думаю, що це з ним напряму пов'язано,

– прокоментував Moisei.

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Зокрема поділився, що в момент, коли він подав заявку на конкурс, не останню роль зіграло знайомство з Pianoбоєм, адже саме в нього в інстаграмі він побачив допис про старт подачі анкет. Також його на це "підбили" побратими і він вирішив подати свою першу сольну композицію на відбір.

"Не останнім чином вплинуло відчуття страху і смерті на цій війні, які постійно мене супроводжують і дають цю сміливість. Можливо, до війни, я б ніколи не познайомився з Pianoбоєм, і ніде б не їздив, я не знаю, що було би. Але цей страх смерті і вірогідність того, що завтрашнього дня може не бути, вплинув на те, що треба робити все набагато швидше і не думати – правильно це чи не правильно. Просто робити – писати музику. У мене, як у музиканта, до війни звичайно була мрія залишити якомога більше музики після себе, розповсюдити її, щоб люди слухали. Відтак, мені дуже хотілось донести свої емоції, які я вкладав у слова і ноти, тому я просто її відправив на конкурс", – поділився Moisei.

Moisei – I'm Not Alone: дивитись відео онлайн