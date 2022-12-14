Недавно стало известно о десятку финалистов Национального отбора 2023, где среди них оказался военный Moisei. Его видеоролики, где он играет на скрипке в окопах и деоккупированных территориях, взорвали сеть. Он написал свою первую песню "I'm Not Alone", которая попала на отбор. Но незадолго до конкурса он познакомился с Дмитрием Шуровым (Pianoboy), когда тот давал концерт в военном госпитале.

Читайте интервью полностью Написал в самый трудный период службы, – военный-скриполь Moisei о песне на Евровидение и ВСУ

После этого между ними завязалась дружба и сотрудничество, и они неоднократно выступали вместе на благотворительных мероприятиях, когда Moisei ездил в командировку. Слухи, которые его "пропихали", Бондаренко не слышал, но убежден, что на его месте мог быть любой, а выбирал десятку лучших не один Шуров.

До меня не доходили такие слухи и я не видел таких вопросов по поводу моего участия и знакомства с Pianoбоем. Я думаю, возможность играть с ним имел любой – и за границей, и здесь для военных, и вообще делать что-то полезное. Это мог быть любой. Ну, и этот выбор принимает решение большая команда людей, не думаю, что это с ним напрямую связано,

– прокомментировал Moisei.

Как инцидент прокомментировал Дмитрий Шуров – читайте здесь

В частности, поделился, что в момент, когда он подал заявку на конкурс, не последнюю роль сыграло знакомство с Pianoбоем, ведь именно у него в инстаграмме он увидел сообщение о старте подачи анкет. Также его на это подбили собратья и он решил подать свою первую сольную композицию на отбор.

"Не последним образом повлияло ощущение страха и смерти на этой войне, которые меня постоянно сопровождают и дают эту смелость. Возможно, до войны, я бы никогда не познакомился с Pianoбоем, и нигде бы не ездил, я не знаю, что было бы. Но этот страх смерти и вероятность того, что завтрашнего дня может не быть, повлиял на то, что надо делать все намного быстрее и не думать – правильно это или неправильно… Просто делать – писать музыку. У меня, как у музыканта, до войны, конечно, была мечта оставить как можно больше музыки после себя, распространить ее, чтобы люди слушали. Поэтому мне очень хотелось донести свои эмоции, которые я вкладывал в слова и ноты, поэтому я просто ее отправил на конкурс", – поделился Moisei.

Moisei – I'm Not Alone: смотреть видео онлайн