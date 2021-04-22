Наталія Могилевська показала архівне відео з 15-річною Надею Дорофєєвою

З нагоди дня народження Наді Дорофєєвої, яке вона святкувала 21 квітня, Наталія Могилевська поділилася архівним відео з іменинницею. На ньому зірка постала 15-річною учасницею телепроєкту "Шанс".

Народна артистка Наталія Могилевська на сцені вже понад 25 років, тому бачила, як розпочинали свій шлях безліч українських зірок. Не стала винятком і ексучасниця гурту "Время и Стекло", а тепер сольна співачка Надя Дорофєєва. Могилевська показала, як вона робила свої перші кроки в шоу-бізнесі.

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Відео виступу 15-річної Наді Дорофєєвої

Архівний ролик – епізод талант-шоу "Шанс", ведучими якого були Андрій Кузьменко і Наталія Могилевська. На той час вже легендарна співачка оголошувала 15-річну учасницю музичного проєкту Надю Дорофєєву. Тоді вона була білявкою і запалила на сцені з танцювальною піснею.

Обіцяний топ факт про Надю Дорофєєву, який ніхто не пам'ятає! 16 років тому зовсім юна, але енергійна, харизматична і яскрава Надя вже підкорювала сцену "Шансу" під керівництвом Кузьми,

– написала артистка.

"Надя, продовжуй свій шлях! Ти зірка! З Днем народження", – завершила Могилевська. Сама ж Надя Дорофєєва жодним чином не відреагувала на привітання колеги.

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Додамо, у день народження Надя Дорофєєва показала зухвалий образ. 31-річна артистка поділилася фото в лакованих лосинах і рукавичках, які поєднала з коротким топом з блискітками.