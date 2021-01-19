Шведская модель Келли Гейл скоро выйдет замуж! Девушка приняла предложение женитьбы от любимого Юэля Киннамана – актера и звезды фильма "Робокоп".

25-летняя девушка вне себя от радости, ведь теперь на ее руке сверкает волшебное обручальне кольцо. Предложение сделал на скале в Калифорнии. Мужчина встал на одно колено с кольцом перед любимой, предварительно подготовив камеру телефона для памятного момента. Там и можно увидеть счастливые эмоции Келли Гейл.

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"Самый прекрасный момент", "Твоя навсегда" – подписала снимки модель Victoria's Secret.



Келли Гейл сделал предложение любимой / Фото с инстаграма Келли Гейл

С радостной новостью коллегу "по цеху" уже поздравили другие модели Victoria's Secret – Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Шанина Шейк, Фрида Аасен и другие.

Что известно об отношениях пары?

Несмотря на существенную разницу в возрасте – Юелю 41 год, а Келли – 25 – пара находится в отношениях с апреля 2019 года. Тогда же они познакомились во время знаменитого фестиваля Coachella. В противоположность модели, актер уже был женат на тату-мастере Клео Ваттенстрем, но они расстались в 2018 году после двух лет брака.



Счастливые Келли Гейл и Юэль Киннаман / Фото с инстаграма Келли Гейл