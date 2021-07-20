Модель Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер стали батьками: стать і миловидне фото дитини

У німецької моделі Тоні Гаррн та англійського актора Алекса Петтіфера народився первісток! Зіркова матуся не стала приховувати стать дитини й оголосила, що в неї народилась дівчинка Лука Малайка.

Тоні Гаррн і Алекс Петтіфер стали батьками

Радісною новиною новоспечена зіркова матуся поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Крихітка народилась ще минулого тижня, однак німецька модель та англійський актор вирішили приховати звістку від шанувальників на певний час.

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Тоні Гаррн опублікувала перше фото новонародженої дівчинки. Супермодель продемонструвала, як тримає донечку на руках. Крихітка позувала в ліловій кофтинці та бежевих штанах. Тоні Гаррн не показала обличчя дитини, однак оголосила її ім'я.

Завдяки найчарівнішому досвіду в моєму житті, минулого тижня у нас з'явилася Лука Малайка. Вона миттєво вкрала наші серця назавжди,

– написала Тоні.



Тоні Гаррн з донькою / Фото з інстаграму Тоні Гаррн

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