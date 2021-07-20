Модель Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер стали батьками: стать і миловидне фото дитини
Джерело:інстаграм Тоні Гаррн
У німецької моделі Тоні Гаррн та англійського актора Алекса Петтіфера народився первісток! Зіркова матуся не стала приховувати стать дитини й оголосила, що в неї народилась дівчинка Лука Малайка.
Тоні Гаррн і Алекс Петтіфер стали батьками
Радісною новиною новоспечена зіркова матуся поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Крихітка народилась ще минулого тижня, однак німецька модель та англійський актор вирішили приховати звістку від шанувальників на певний час.
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Тоні Гаррн опублікувала перше фото новонародженої дівчинки. Супермодель продемонструвала, як тримає донечку на руках. Крихітка позувала в ліловій кофтинці та бежевих штанах. Тоні Гаррн не показала обличчя дитини, однак оголосила її ім'я.
Завдяки найчарівнішому досвіду в моєму житті, минулого тижня у нас з'явилася Лука Малайка. Вона миттєво вкрала наші серця назавжди,
– написала Тоні.
Тоні Гаррн з донькою / Фото з інстаграму Тоні Гаррн
Що відомо про вагітність Тоні Гаррн
- Німецька супермодель 6 місяців приховувала новину про свою вагітність. Вже згодом вона знялась у чуттєвій фотосесії для німецького видання Vogue, де зізналась про свій термін.
- Зірка позувала в обтислій червоній та ніжно-блакитній сукні. Вона чуттєво притримувала помітно округлий вагітний живіт. Тоді Тоні розповіла, що прокидатися щоранку, знаючи, що носить під серцем дитину, одне з найпрекрасніших відчуттів в її житті. Вона не могла дочекатися зустрічі з малюком.
- Зірковий батько Алекс Петтіфер також підтвердив новину, опублікувавши зйомку дружини. Зауважимо, пара одружилась у 2020 році після довгих років стосунків.