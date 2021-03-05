Модель Тоні Гаррн повідомила, що вона з актором Алексом Петтіфером вперше стануть батьками. Зірка знялась у чуттєвій фотозйомці для німецького видання Vogue, де зізналась, що перебуває на 6 місяці вагітності.

Німецька акторка та модель Тоні Гаррн і англійський актор Алекс Петтіфер очікують народження первістка. Цю новину Тоні приховувала від публіки 6 місяців.

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Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер стануть батьками

Модель на своїй сторінці оприлюднила зворушливе відео, в якому позує в розкішній фотозйомці для німецького видання Vogue. Зірка позувала в обтислій червоній та ніжно-блакитній сукні. Вона чуттєво притримувала помітно округлий вагітний живіт.

Я тримала це в секреті майже шість місяців. Нарешті, я можу поділитися з усіма вами найголовнішою новиною. Починається нове пригода,

– написала Тоні Гаррн під відео.

Чоловік моделі, актор Алекс Петтіфер, опублікував таке саме відео і лаконічно прокоментував його: "Батько".

Тоні Гаррн поки що не розсекретила стать малюка, але додала, що не може дочекатися зустрічі з ним. Вона зізналась, що прокидатися щоранку, знаючи, що носить під серцем дитину, одне з найпрекрасніших відчуттів в її житті.



Тоні Гаррн / Vogue Germany

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