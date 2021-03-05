Модель Тоні Гаррн та актор Алекс Петтіфер вперше стануть батьками: чуттєве відео
Модель Тоні Гаррн повідомила, що вона з актором Алексом Петтіфером вперше стануть батьками. Зірка знялась у чуттєвій фотозйомці для німецького видання Vogue, де зізналась, що перебуває на 6 місяці вагітності.
Джерело:інстаграм Тоні Гаррн
Німецька акторка та модель Тоні Гаррн і англійський актор Алекс Петтіфер очікують народження первістка. Цю новину Тоні приховувала від публіки 6 місяців.
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Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер стануть батьками
Модель на своїй сторінці оприлюднила зворушливе відео, в якому позує в розкішній фотозйомці для німецького видання Vogue. Зірка позувала в обтислій червоній та ніжно-блакитній сукні. Вона чуттєво притримувала помітно округлий вагітний живіт.
Я тримала це в секреті майже шість місяців. Нарешті, я можу поділитися з усіма вами найголовнішою новиною. Починається нове пригода,
– написала Тоні Гаррн під відео.
Чоловік моделі, актор Алекс Петтіфер, опублікував таке саме відео і лаконічно прокоментував його: "Батько".
Тоні Гаррн поки що не розсекретила стать малюка, але додала, що не може дочекатися зустрічі з ним. Вона зізналась, що прокидатися щоранку, знаючи, що носить під серцем дитину, одне з найпрекрасніших відчуттів в її житті.
Тоні Гаррн / Vogue Germany
Що відомо про роман Тоні Гаррн та Алекса Петтіфера
- Романтичні стосунки англійського актора Алекса Петтіфера і німецької акторки й моделі Тоні Гаррн тривають вже протягом декількох років.
- Закохані заручилися у 2019 році, у день Різдва. Після цього вони довгий час насолоджувалися статусом наречених і готувалися до узаконення стосунків.
- 4 жовтня 2020 року стало відомо про одруження Тоні та Алекса. Пара не повідомляла, чи було в них гучне весілля.
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