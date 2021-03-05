Модель Тони Гаррн и актер Алекс Петтифер впервые станут родителями: чувственное видео
Модель Тони Гаррн сообщила, что она с актером Алексом Петтифером впервые станут родителями. Звезда снялась в чувственной фотосъемке для немецкого издания Vogue, где призналась, что находится на 6 месяце беременности.
Источник:инстаграм Тони Гаррн
Немецкая актриса и модель Тони Гаррн и английский актер Алекс Петтифер ожидают рождения первенца. Эту новость Тони скрывала от публики 6 месяцев.
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Тони Гаррн и Алекс Петтифер станут родителями
Модель на своей странице обнародовала трогательное видео, в котором позирует в роскошной фотосъемке для немецкого издания Vogue. Звезда позировала в обтягивающем красном и нежно-голубом платье. Она чувственно придерживала заметно округлившийся беременный живот.
Я держала это в секрете почти шесть месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами главной новостью. Начинается новое приключение,
– написала Тони Гаррн под видео.
Муж модели, актер Алекс Петтифер, опубликовал такое же видео и лаконично прокомментировал его: "Отец".
Тони Гаррн пока не рассекретила пол малыша, но добавила, что не может дождаться встречи с ним. Она призналась, что просыпаться каждое утро, зная, что носит под сердцем ребенка, одно из самых прекрасных ощущений в ее жизни.
Тони Гаррн / Vogue Germany
Что известно о романе Тони Гаррн и Алекса Петтифера
- Романтические отношения английского актера Алекса Петтифера и немецкой актрисы и модели Тони Гаррн продолжаются уже в течение нескольких лет.
- Влюбленные обручились в 2019 году, в день Рождества. После этого они долгое время наслаждались статусом молодоженов и готовились к узакониванию отношений.
- 4 октября 2020 года стало известно о женитьбе Тони и Алекса. Пара не сообщала, была ли в них громкая свадьба.
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