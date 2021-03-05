Модель Тони Гаррн сообщила, что она с актером Алексом Петтифером впервые станут родителями. Звезда снялась в чувственной фотосъемке для немецкого издания Vogue, где призналась, что находится на 6 месяце беременности.

Немецкая актриса и модель Тони Гаррн и английский актер Алекс Петтифер ожидают рождения первенца. Эту новость Тони скрывала от публики 6 месяцев.

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Тони Гаррн и Алекс Петтифер станут родителями

Модель на своей странице обнародовала трогательное видео, в котором позирует в роскошной фотосъемке для немецкого издания Vogue. Звезда позировала в обтягивающем красном и нежно-голубом платье. Она чувственно придерживала заметно округлившийся беременный живот.

Я держала это в секрете почти шесть месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами главной новостью. Начинается новое приключение,

– написала Тони Гаррн под видео.

Муж модели, актер Алекс Петтифер, опубликовал такое же видео и лаконично прокомментировал его: "Отец".

Тони Гаррн пока не рассекретила пол малыша, но добавила, что не может дождаться встречи с ним. Она призналась, что просыпаться каждое утро, зная, что носит под сердцем ребенка, одно из самых прекрасных ощущений в ее жизни.



Тони Гаррн / Vogue Germany

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