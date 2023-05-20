Måneskin з'явилися в концертних костюмах від українського бренду FROLOV: зухвалі образи

Відомий український бренд FROLOV створив концертні костюми для переможців Євробачення-2021 Måneskin. У них італійські рокери виступили в Талліні, де завершили європейський тур Loud Kids.

У п'ятницю, 19 травня, італійський рок-гурт Måneskin виступив в Естонії. Для появи перед фанами музиканти обрали червоно-чорні вбрання від нашумілого дизайнера з України Івана Фролова. Як вони виглядають, дивіться фото нижче.

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Måneskin з'явилися в костюмах від FROLOV

Цікаво, що над концертними костюмами Måneskin бренд FROLOV працював спільно з Анастасією Гутник. Іван Фролов назвав її "дивовижною українською стилісткою".

Наші улюблені італійські поганці Måneskin завершують свій європейський тур у Frolov Couture,

– похвалилися в бренді.

Для Måneskin, звичайно ж, створили епатажні вбрання. Наприклад, соліст Дам'яно Давід був у total red – штанах палаццо, вкороченому піджаку та мереживній водолазці. Тоді як бас-гітаристка Вікторія де Анджеліс – у прозорій червоній блузі без бюстгальтера та зухвалій мініспідниці з паєтками, яка ледь прикривала сідниці.

Бас-гітаристка Måneskin у костюмі від FROLOV / Фото з інстаграм-сторіс

Соліст Måneskin у костюмі від FROLOV / Фото з інстаграм-сторіс

Måneskin у костюмах від FROLOV / Фото з інстаграму бренду

Варто зазначити, що 2023 рік надзвичайно успішний для бренду FROLOV: