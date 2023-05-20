Måneskin з'явилися в концертних костюмах від українського бренду FROLOV: зухвалі образи
Джерело:FROLOV
Відомий український бренд FROLOV створив концертні костюми для переможців Євробачення-2021 Måneskin. У них італійські рокери виступили в Талліні, де завершили європейський тур Loud Kids.
У п'ятницю, 19 травня, італійський рок-гурт Måneskin виступив в Естонії. Для появи перед фанами музиканти обрали червоно-чорні вбрання від нашумілого дизайнера з України Івана Фролова. Як вони виглядають, дивіться фото нижче.
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Måneskin з'явилися в костюмах від FROLOV
Цікаво, що над концертними костюмами Måneskin бренд FROLOV працював спільно з Анастасією Гутник. Іван Фролов назвав її "дивовижною українською стилісткою".
Наші улюблені італійські поганці Måneskin завершують свій європейський тур у Frolov Couture,
– похвалилися в бренді.
Для Måneskin, звичайно ж, створили епатажні вбрання. Наприклад, соліст Дам'яно Давід був у total red – штанах палаццо, вкороченому піджаку та мереживній водолазці. Тоді як бас-гітаристка Вікторія де Анджеліс – у прозорій червоній блузі без бюстгальтера та зухвалій мініспідниці з паєтками, яка ледь прикривала сідниці.
Бас-гітаристка Måneskin у костюмі від FROLOV / Фото з інстаграм-сторіс
Соліст Måneskin у костюмі від FROLOV / Фото з інстаграм-сторіс
Måneskin у костюмах від FROLOV / Фото з інстаграму бренду
Варто зазначити, що 2023 рік надзвичайно успішний для бренду FROLOV:
- американська співачка Бейонсе обрала його кутюрну мінісукню для першого за чотири роки виступу на сцені – в Дубаї на закритій презентації готельного комплексу Atlantis The Royal;
- британський музикант Сем Сміт одягнув провокативний корсет з серцями у кліпі I'm Not Here To Make Friends, який зняла українка Таня Муіньо;
- крім того, Іван Фролов одягнув мало не всіх зірок Євробачення-2023 – від гурту TVORCHI з козацькою вишивкою і сталевим рукавом до британської ведучої Аліші Діксон у сукні з кристалами, яка символізує сонце, світанок і тепло. У вбраннях від FROLOV на фіналі в Ліверпулі також були Джамала й Тіна Кароль.