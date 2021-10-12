Måneskin випустили відео на першу пісню після перемоги на Євробаченні
Джерело:ютуб Måneskin
Італійський гурт Måneskin нещодавно випустив першу пісню MAMMAMIA після тріумфальної перемоги на Євробаченні. Тепер вони презентували lyric video й за добу зібрали майже мільйон переглядів.
Після перемоги на міжнародному пісенному конкурсі увага до італійського гурту Måneskin значно зросла. Тепер кожні нові фото та пісні швидко поширюються в мережі та збирають захоплену реакцію фанів.
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Måneskin випустили відео
Колектив вперше після перемоги на Євробаченні презентував нову композицію під назвою MAMMAMIA, а через кілька днів випустили lyric video на пісню.Додамо, що новий хіт увійшов до трек-листу, з яким гурт виступатиме на концертах під час світового туру у лютому – березні 2022 року. До України Måneskin завітають 7 березня. Шанувальники матимуть змогу послухати пісні колективу наживо у Києві.
Сюжет відео простий – учасники Måneskin сидять у машині, тоді як авто керує Вікторія. Вони підспівують та "качають" під новий трек. Як і зазвичай, італійці позують в епатажних образах та з яскравим макіяжем.
Måneskin – MAMMAMIA: дивіться відео онлайн
Зазначимо, після тріумфу на Євробаченні Måneskin випустили провокативний кліп на одну з найпопулярніших пісень I wanna be your slave, що набрав понад 6,7 мільйона переглядів всього за добу.
Реакція мережі
Всього лиш за добу пісня набрала майже мільйон переглядів на ютубі та безліч коментарів. Цікаво, що чимало російськомовної аудиторії цікавляться творчістю італійського колективу.
- "Якби ця пісня була людиною, вона була б найгарячішою у світі";
- "Не знаю, як це пояснити, але неймовірно сподобалося";
- "Веселе відео, пісня – хіт, особливо приспів подобається, бас дуже круто звучить";
- "У цій машині надто гаряче. Одразу 4 італійці";
- "Це просто бездоганно. Томасу дуже пасує такий макіяж";
- "Ніби нічого такого і нема, але мені дуже сподобалося";
- "Ми можемо спілкуватися різними мовами, але музика – мова, яку розуміють всі".