Måneskin випустили відео на першу пісню після перемоги на Євробаченні

Італійський гурт Måneskin нещодавно випустив першу пісню MAMMAMIA після тріумфальної перемоги на Євробаченні. Тепер вони презентували lyric video й за добу зібрали майже мільйон переглядів.

Після перемоги на міжнародному пісенному конкурсі увага до італійського гурту Måneskin значно зросла. Тепер кожні нові фото та пісні швидко поширюються в мережі та збирають захоплену реакцію фанів.

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Måneskin випустили відео

Колектив вперше після перемоги на Євробаченні презентував нову композицію під назвою MAMMAMIA, а через кілька днів випустили lyric video на пісню.

Додамо, що новий хіт увійшов до трек-листу, з яким гурт виступатиме на концертах під час світового туру у лютому – березні 2022 року. До України Måneskin завітають 7 березня. Шанувальники матимуть змогу послухати пісні колективу наживо у Києві.

Сюжет відео простий – учасники Måneskin сидять у машині, тоді як авто керує Вікторія. Вони підспівують та "качають" під новий трек. Як і зазвичай, італійці позують в епатажних образах та з яскравим макіяжем.

Måneskin – MAMMAMIA: дивіться відео онлайн



Зазначимо, після тріумфу на Євробаченні Måneskin випустили провокативний кліп на одну з найпопулярніших пісень I wanna be your slave, що набрав понад 6,7 мільйона переглядів всього за добу.

Реакція мережі​

Всього лиш за добу пісня набрала майже мільйон переглядів на ютубі та безліч коментарів. Цікаво, що чимало російськомовної аудиторії цікавляться творчістю італійського колективу.