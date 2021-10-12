После победы на международном песенном конкурсе внимание к итальянской группе Måneskin значительно возросло. Теперь каждые новые фото и песни быстро распространяются в сети и собирают восторженную реакцию фанов.
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Måneskin выпустили видео
Коллектив впервые после победы на Евровидении презентовал новую композицию под названием MAMMAMIA, а через несколько дней выпустил lyric video на песню.
Сюжет видео простой – участники Måneskin сидят в машине, когда за рулем Виктория. Они подпевают и "качают" под новый трек. Как обычно, итальянцы позируют в эпатажных образах и с ярким макияжем.
Måneskin – MAMMAMIA: смотрите видео онлайн
Отметим, после триумфа на Евровидении Måneskin выпустили провокационный клип на одну из самых популярных песен I wanna be your slave, который набрал более 6,7 миллиона просмотров всего за сутки.
Реакция сети
Всего лишь за сутки песня набрала почти миллион просмотров на ютубе и множество комментариев. Интересно, что многие среди русскоязычной аудитории интересуются творчеством итальянского коллектива.
- "Если бы эта песня была человеком, он был бы самым горячим в мире";
- "Не знаю, как это объяснить, но невероятно понравилось";
- "Веселое видео, песня – хит, особенно припев нравится, бас очень круто звучит";
- "В этой машине слишком жарко. Сразу 4 итальянца";
- "Это просто безупречно. Томасу очень подходит такой макияж";
- "Будто ничего такого и нет, но мне очень понравилось";
- "Мы можем общаться на разных языках, но музыка – язык, который понимают все".