Про війну в Україні говорить увесь світ. Чимало провідних іноземних ЗМІ приїхали в Україну, знімають сюжети в гарячих точках, журналісти потрапляють під обстріли. І все для того, щоб розповісти правду про терористичні дії Росії щодо українського народу.

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Перші дні війни телеведуча Маша Єфросиніна була в Києві, однак тепер переїхала з дітьми до Львова. Вона, як і будь-яка українська мама, робить все, щоб діти були в безпеці. Та у місті Лева не сидить, склавши руки. Там зустрічається до гуманітарної допомоги, зустрічається з біженцями, підтримує жінок і дітей.

Маша Єфросиніна виступила в ефірі CNN

Світові телеканали облаштували студії на заході України. Вони доносять світові правду, що є надзвичайно важливим в інформаційній війні. Маша Єфросиніна також воює на інформаційному фронті. В інстаграмі вона активно висловлює свої думки щодо дій окупантів, звертається до росіян, показує, як руйнують українські міста. Про все це зірка розповіла в ефірі одного з найпопулярніших телеканалів CNN. Вона поспілкувалася з ведучим, який зараз перебуває у Львові.

Поки російське телебачення "працює" над моїми відеозверненнями, спотворюючи правду і повністю змінюючи суть, всі міжнародні медіа, тим часом транслюють світові реальність. І сидять вони не в павільйонах Москви, а привезли свої студії в Україну. Їхні журналісти роблять репортажі з гарячих точок, потрапляючи під обстріли,

– висловилася Маша.

Маша Єфросиніна в ефірі CNN: дивіться відео онлайн