О войне в Украине говорит весь мир. Многие ведущие иностранные СМИ приехали в Украину, снимают сюжеты в горячих точках, журналисты попадают под обстрелы. И все для того, чтобы рассказать правду о террористических действиях России в отношении украинского народа.

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Первые дни войны телеведущая Маша Ефросинина была в Киеве, однако теперь переехала с детьми во Львов. Она, как любая украинская мама, делает все, чтобы дети были в безопасности. Но в городе Льва не сидит, сложа руки. Там встречается с гуманитарной помощью, встречается с беженцами, поддерживает женщин и детей.

Маша Ефросинина выступила в эфире CNN

Мировые телеканалы обустроили студии на западе Украины. Они доносят миру правду, что очень важно в информационной войне. Маша Ефросинина тоже воюет на информационном фронте. В инстаграмме она активно выражает свои мысли по поводу действий оккупантов, обращается к россиянам, показывает, как разрушают украинские города. Обо всем этом звезда рассказала в эфире одного из популярнейших телеканалов CNN. Она пообщалась с ведущим, который находится во Львове.

Пока российское телевидение "работает" над моими видеообращениями, искажая правду и полностью изменяя суть, все международные медиа, между тем транслируют мировую реальность. И сидят они не в павильонах Москвы, а привезли свои студии в Украину. Их журналисты делают репортажи с горячих точек, попадая под обстрелы,

– высказалась Маша.