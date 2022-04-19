Почти с начала полномасштабной войны в Украину Слава вывезла детей за границу, а впоследствии и сама с ними воссоединилась, пока ее экс-муж Эдгар Каминский остается в Киеве. Женщина призналась, что до сих пор не может адаптироваться к жизни за границей.

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Я сейчас в Роттердаме и, к сожалению, уже месяц не могу арендовать квартиру. Потому что здесь с жильем очень сложно. На рынке очень мало квартир и много желающих, тем более сейчас. Кроме того, нужно доказать, что я в месяц зарабатываю в три раза больше, чем стоит аренда квартиры. Есть грант, который может гарантировать мою платежеспособность, но все равно возникают проблемы,

– говорит артистка.

Она добавила, что сейчас проживает в гостинице в одном номере с мамой и детьми, поскольку то, что она находит из предложенного жилья или заброшенное, или дорогое с хорошими условиями.



Слава Каминская с семьей / Фото из инстаграмма артистки

"Но здесь по крайней мере спокойно. Начинаешь привыкать к тому, что летающие над головой самолеты это просто самолеты. Они не принесут никаких негативных новостей. Уже и к каким-то бытовым резким звукам привыкла. Очень хочется домой. Мне кажется, когда все закончится, дети первое время побудут здесь, а я первым делом поеду в Киев", – говорит звезда.